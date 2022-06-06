Фондовые индексы Азии в основном растут после выхода макроэкономической статистики по Китаю
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржи Южной Кореи закрыты по случаю входного дня.
По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,05% — до 3228,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,21%, до 2071,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,37%, до 21371 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,32% — до 7215,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,67% — до 27948,5 пункта.
Южнокорейский KOSPI завершил торги пятницы ростом на 0,44%, до 2670,65 пункта.
В понедельник инвесторы в Азии оценивают макроэкономические данные по Китаю. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг от делового издания Caixin в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее.
"Некоторый оптимизм может быть связан с дальнейшим ослаблением коронавирусных ограничений в Пекине", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837089017.html