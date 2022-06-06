МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут на статистике из Китая, свидетельствуют данные торгов. Биржи Южной Кореи закрыты по случаю входного дня. В США изучат вопрос о снижении пошлин на импорт из Китая

По состоянию на 7.44 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 1,05% — до 3228,93 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,21%, до 2071,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,37%, до 21371 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижался на 0,32% — до 7215,9 пункта, японский Nikkei 225 рос на 0,67% — до 27948,5 пункта.

Южнокорейский KOSPI завершил торги пятницы ростом на 0,44%, до 2670,65 пункта.

В понедельник инвесторы в Азии оценивают макроэкономические данные по Китаю. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг от делового издания Caixin в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее.

"Некоторый оптимизм может быть связан с дальнейшим ослаблением коронавирусных ограничений в Пекине", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик IG Ип Цзюн Жун (Yeap Jun Rong).