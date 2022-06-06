События в сфере макроэкономики и бизнеса 6 июня
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 6 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (май)
|36,2
|41,4 (факт)
|6:20
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская биржа — ГОСА, повторное (реестр закрыт 05.04.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы Наблюдательного совета ПАО)
|9,45 — див-д 2020
|0 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Корпорация Иркут — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, див-ды 2021, выборы СД)
|RUB
|Белуга Групп — ГОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, реестр для выплаты — 17.06.2022)
|10 (1П2020) + 90 (фин) — див-д 2020
|72,76 (1П2021) + 47,24 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Полюс — ВОСА (реестр закрыт 12.05.2022, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|АЛРОСА — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|3,84 (1П2020) + 9,54 (фин) — див-д 2020
|8,79 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Аэрофлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|0 — див-д 2020
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, Санкт-Петербург, див-ды 2021, реестр для выплаты — 20.07.2022)
|12,55 — див-д 2020 /из нераспределенной прибыли прошлыхлет/
|52,53 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Детский мир — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|2,5 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 5,08 (9м2020) + 6,07 (фин) — див-д 2020
|5,2 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|245,31 (9м2020) + 245,31 (фин) — див-д 2020
|294,37 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Мечел — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|0 (ао), 1,17 (ап) — див-д 2020
|RUB
|ММК — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|0,607 (1П2020) + 2,391 (9м2020) + 0,945 (фин) — див-д 2020
|1,795 (1кв2021) + 3,53 (1П2021) + 2,663 (9м2021) + 3,55 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для участия в ГОСА (29.06.2022, в заочной форме)
|18,7 (ао, ап) — див-д 2020
|RUB
|Совкомфлот — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|RUB
|Фосагро — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин) — див-д 2020
|234 (9м2021) — див-д 2021
|RUB
|Черкизово Групп — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|48,79 (1П2020) + 134 (фин) — див-д 2020
|85,27 (1П2021) + 130,27 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|РусГидро — СД (предложения акционеров по кандидатам в СД для выборов на ГОСА, повестки дня ГОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837089434.html