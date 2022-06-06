МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США может, несмотря на бурное восстановление рынка труда, поднять ставку для борьбы с высоким уровнем инфляции, что приведет к снижению ликвидности и негативу для криптовалют, сказал РИА Новости финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь. Цена биткоина выросла в понедельник утром

"В мае занятость в стране выросла на 390 тысяч рабочих мест. Это худшие цифры с апреля прошлого года, однако они гораздо выше допандемийных значений — порядка 150 тысяч. Иными словами, рынок труда продолжает бурно восстанавливаться, тогда как инфляция, согласно прогнозам, все еще находится вблизи 6%", — указал эксперт.

"В таких условиях ФРС США может поднять ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле, как и предполагалось. Удорожание кредитования и изъятие ликвидности с рынков попросту не способны позитивно сказаться на криптоактивах, вследствие чего нисходящая динамика имеет все шансы сохраниться на ближайшие месяцы", — отметил он.

Лиминь добавил, что снижение уровня риск-аппетита подталкивает инвесторов к покупкам защитных инструментов и выходу из рискованных активов, таких как акции и криптовалюты. "Свежие макроданные из США свидетельствуют о том, что ФРС пока удается бороться с инфляцией без серьезного ущерба для экономики, а, значит, процесс повышения процентных ставок будет продолжаться", — дополняет он.

"Котировки биткоина продолжают падение, но по-прежнему встречают сопротивление со стороны покупателей. В частности, за выходные и первую половину понедельника главная криптовалюта подорожала на 6% от локальных минимумов пятницы. Стоит понимать, что потенциал роста сильно ограничен: текущий сетап предполагает падение цены ниже 20 тысяч долларов, тогда как в качестве потолка выступает уровень в 33-34 тысяч долларов", — прогнозирует эксперт.

К 13.51 мск биткоин на крупнейшей криптовалютной бирже Binance торгуется у отметки в 31,5 тысячи долларов.