МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. "Алроса" сможет компенсировать сокращение экспорта своей продукции из-за санкций благодаря росту цен на алмазы и бриллианты, прокомментировал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. Санкции против "Алросы" угрожают алмазной отрасли в Индии

Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Минпромторга Индии, Россия в январе-марте поставила в Индию 718 тысяч карат алмазов против 1,3 миллиона за аналогичный период прошлого года. Поставки российских алмазов в Европу в марте также сократились в объемах — до 1,5 миллиона карат, втрое меньше марта 2021 года. "Алроса" попала в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Вашингтон официально запретил прямой импорт российских драгоценных камней.

РИА Новости отправило запрос в "Алросу".

"Даже при падении продаж от 30% до 50% (год к году) добыча "Алросы" не будет сокращаться так сильно, а продолжится для накопления запасов, а также в расчете на господдержку и на расширение внутреннего спроса. Рост цен на алмазы и бриллианты в значительной степени компенсирует сокращение продаж", — сказал аналитик.

Вместе с тем, по его словам, таких сильных результатов, как в прошлом году, у компании не будет.

Калачев считает, что некоторое снижение добычи у "Алросы" возможно в зависимости от того, насколько сократятся продажи. Например, в 2020 году из-за пандемии продажи алмазов практически полностью останавливались на несколько месяцев, и при этом "Алроса" приостанавливала добычу на некоторых рудниках. "Но не прекращала полностью, а наращивала запасы, которые пригодились, когда рынки начали восстанавливаться", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что когда спрос восстановился и даже вырос настолько, что превысил объемы добычи, компания смогла распродавать не только то, что добывала и что накопила в запасах, но даже выкупала алмазы на аукционах Гохрана для последующей продажи.

В 2021 году на продажи в Бельгии пришлось более 36% выручки "Алросы", сообщил Калачев. Еще на две страны – ОАЭ и Индию — пришлось по 20% выручки компании. Обе страны к санкциям не присоединились, а шансы организации прямых поставок в Индию существуют достаточно серьезные, если удастся решить проблемы логистики и расчетов, отметил он.