МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торговой сессии понедельника теряет на фоне санкционного давления около 1% по индексу Мосбиржи и 1,3% по долларовому индексу РТС, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Российский рынок акций перешел к снижению

Индекс Мосбиржи к 15.35 снижался на 0,87% — до 2287,94 пункта, индекс РТС — на 1,32%, до 1183,73 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" опускался на 5 копеек — до 60,89 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 64,57 рубля.

"После позитивного старта российский рынок перешел к снижению, находясь под давлением официальной публикации в пятницу шестого пакета санкций ЕС против России. К тому же появилась информация о подготовке в Евросоюзе седьмого пакета с более жесткими и широкими мерами", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами падения являются расписки Globaltrans (-9,51%), "Русагро" (-7,7%), X5 Group (-7,56%), TCS Group (-6,67%), VK (-6,37%), Ozon (-5,13%). Акции "Яндекса" теряют 5,97%.

Виктор Тунев из УК "Ингосстрах-Инвестиции" в комментарии РИА Новости отметил, что второй день идет распродажа практически во всех акциях и депозитарных расписках иностранных компаний. По его мнению, это может быть связано с европейскими санкциями на НРД.

Евросоюз в пятницу внес Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций. Депозитарий впоследствии сообщил клиентам, что приостанавливает проведение операций в евро при осуществлении банковской деятельности и признает ситуацию чрезвычайной.

"Прямой угрозы акционерам компаний, чей бизнес преимущественно в России, а сама компания иностранная, скорее всего, нет. Однако спрос на данные инструменты мог существенно снизиться. Особенно после блокировки части иностранных акций, торгуемых на "СПБ Бирже", — дополняет эксперт.

Также серьезно снижаются котировки "Мечела" (-4,32%), "Русгидро" (-4,2%), "Новатэка" (-3,48%), "Магнита" (-3,18%).

В лидерах роста акции "Энел Россия" (+4,84%), "Самолета" (+3,11%), МТС (+2,06%) и ТГК-1 (+1,13%).

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что ТГК-1 и МТС чувствуют себя лучше рынка в ожидании выплаты дивидендов за 2021 год, доходность по которым должна составить около 12,5% и 13,3% соответственно

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индекс Мосбиржи пытается отскочить от промежуточной поддержки 2282 пунктов. Если это удастся, первой целью восстановления может стать бывшая поддержка 2327 пунктов, которая теперь выступает в качестве серьезного сопротивления", — прогнозирует Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Кожухова из "Велес Капитала" отмечает, что на зарубежных фондовых площадках настроения в понедельник были оптимистичными, что, впрочем, не способствовало возвращению к покупкам на российском рынке, санкционное давление на который усиливается.

"Индикаторы Мосбиржи и РТС на этом фоне стремились к минимумам с конца мая с ближайшими поддержками 2270 и 1160 пунктов. Российские биржи все еще поддерживают дивидендные истории, которых, однако, недостаточно для масштабного роста всего рынка" — полагает она.