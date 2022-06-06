МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы бодро растут в понедельник на новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Европейские индексы растут вслед за азиатскими биржами

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,63%, до 33108,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,09%, до 12142,04 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,89%, до 4145,78 пункта.

В начале недели трейдеры обратили внимание на статистику из КНР. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Кроме того, ожидается, что ослабление коронавирусных ограничений должно наладить цепочку поставок.

На этой неделе трейдеры ждут данные о потребительских ценах в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%.

Статистика по инфляции имеет особое значение для инвесторов, поскольку может подсказать дальнейший курс монетарной политики Федрезерва США. Аналитик BD Swiss Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), мнение которого приводит агентство Market Watch, полагает, что регулятору необходимо убедиться в замедлении инфляции прежде чем начинать замедлять темпы ужесточения своей политики.