События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июня
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май)
|-1,7%
|0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель)
|-2,3%
|-0,8%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель)
|4,1%
|1,3%
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-2,4%
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь)
|0,35%
|0,6%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель)
|-4,7%
|0,5%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (май)
|46
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май)
|51,8
|51,8
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май)
|51,8
|51,8
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|241,7 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|351,5 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-109,8 млрд долл
|-89,3 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (апрель)
|2,49 млрд долл
|3 млрд долл
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май)
|66,3
|19:00
|USD
|США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,181 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021)
|5 (ао, ап) — див-д 2020
|4,56 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021)
|10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020
|9,5 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|Высочайший — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в очной форме, фин. див-ды 2021 и див-ды за 1кв2022)
|RUB
|Газпром — СД (о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром недра)
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837095702.html