МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе впервые с 22 февраля опускались ниже 900 долларов за тысячу кубометров, теряя почти 3%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли сессию на отметке около 940 долларов и в течение почти всего дня немного дорожали. Однако примерно после 18.00 мск цены перешли в минус и в 18.32 мск достигли ценового минимума в 894,5 доллара. Это на 2,7% ниже расчётной цены пятницы — 919,4 доллара.

Котировки в последний раз опускались ниже 900 долларов больше трёх месяцев назад — 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до 885,2 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению, минимальная за три месяца расчетная цена была зафиксирована 23 мая — 921,5 доллара за тысячу кубометров (-11,3% к 23 февраля).