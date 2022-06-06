МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером снижается на фоне увеличения доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал на 1,12%

По состоянию на 19.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,1 доллара, или на 0,33%, — до 1844,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,84% — до 22,098 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних гособлигаций поднималась до 3,029% с уровня предыдущего закрытия в 2,955%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Также снижению цен на драгоценный металл способствует укрепляющийся доллар, индекс которого (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 102,4 пункта.