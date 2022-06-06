Европейские фондовые индексы значительно выросли на позитивных новостях из Китая
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника значительным ростом на позитивных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1% — до 7608,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 6548,78 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 14653,81 пункта.
Мировые инвесторы обратили внимание на сильную статистику из Китая, которая указывает не только на восстановление экономики страны, но и на позитивные тенденции в мировой экономике. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Кроме того, ожидается, что ослабление коронавирусных ограничений должно наладить цепочку поставок.
На этом фоне ключевые индексы Азии, кроме австралийского, закрылись в плюсе, а американские рынки продолжают расти.
На этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Аналитики не прогнозируют принятия решения по повышению ставки в июне, однако заседание все равно будет иметь важное значение для понимания дальнейшего курса монетарной политики регулятора.
https://1prime.ru/Financial_market/20220606/837097248.html