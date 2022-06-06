МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги понедельника значительным ростом на позитивных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на фоне роста доходности американских госбондов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1% — до 7608,22 пункта, французский CAC 40 — на 0,98%, до 6548,78 пункта, немецкий DAX — на 1,34%, до 14653,81 пункта.

Мировые инвесторы обратили внимание на сильную статистику из Китая, которая указывает не только на восстановление экономики страны, но и на позитивные тенденции в мировой экономике. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в мае вырос до 41,4 пункта с 36,2 пункта месяцем ранее. Кроме того, ожидается, что ослабление коронавирусных ограничений должно наладить цепочку поставок.

На этом фоне ключевые индексы Азии, кроме австралийского, закрылись в плюсе, а американские рынки продолжают расти.

На этой неделе инвесторы ждут итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг. Аналитики не прогнозируют принятия решения по повышению ставки в июне, однако заседание все равно будет иметь важное значение для понимания дальнейшего курса монетарной политики регулятора.