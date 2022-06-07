МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (май) -1,7% -1,5% (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (апрель) -2,3% -1,75 (факт)
2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (апрель) 4,1% 1% (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) 19,2% -2,4% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (июнь) 0,35% 0,85% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (апрель) -4,2% -2,7% (факт)
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (май) 46  
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (май) 58,2 51,8
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (май) 58,9 51,8
15:30 USD США — Объем экспорта 241,7 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 351,5 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (апрель) -109,8 млрд долл -89,5 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (апрель) 2,49 млрд долл 2,9 млрд долл
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (май) 66,3  
19:00 USD США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,181 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Ростелеком — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, див-ды 2021) 5 (ао, ап) — див-д 2020 4,56 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021) 10,92 (9м2020) + 6,27 (фин) — див-д 2020 9,5 (1П2021) — див-д 2021
  RUB Высочайший — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.06.2022, в очной форме, фин. див-ды 2021 и див-ды за 1кв2022)    
  RUB Газпром — СД (о приобретении ПАО доли в УК ООО Газпром недра)    