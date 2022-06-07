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https://1prime.ru/Financial_market/20220607/837101481.html
Российский рынок акций падает на старте торгов вторника
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Российский рынок акций на открытии торгов вторника снижается по индексу Мосбиржи на 0,58%, сильнее теряет по долларовому индексу РТС — 1,04%, следует из данных торговой площадки... ПРАЙМ, 07.06.2022
акции, рынки, новости, акции, россия, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов вторника снижается по индексу Мосбиржи на 0,58%, сильнее теряет по долларовому индексу РТС — 1,04%, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск уменьшается на 0,58%, до 2269,06 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1166,25 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается на 25 копеек, до 61,27 рубля, курс евро теряет 9 копеек, до 65,01 рубля.