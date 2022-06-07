МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов вторника снижается по индексу Мосбиржи на 0,58%, сильнее теряет по долларовому индексу РТС — 1,04%, следует из данных торговой площадки. Рубль падает в начале торгов во вторник

Индекс Мосбиржи к 10.08 мск уменьшается на 0,58%, до 2269,06 пункта, индекс РТС — на 1,04%, до 1166,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" увеличивается на 25 копеек, до 61,27 рубля, курс евро теряет 9 копеек, до 65,01 рубля.