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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220607/837101539.html
Рубль падает в начале торгов во вторник
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Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к американской и европейской валюте: доллар поднялся в район 61,3 рубля, а евро торгуется чуть выше 65 рублей, следует из... ПРАЙМ, 07.06.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к американской и европейской валюте: доллар поднялся в район 61,3 рубля, а евро торгуется чуть выше 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.06 мск растет на 28 копеек — до 61,31 рубля, евро — на 3 копейки, до 65,13 рубля.