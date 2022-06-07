МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов вторника умеренно снижается к американской и европейской валюте: доллар поднялся в район 61,3 рубля, а евро торгуется чуть выше 65 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс иены к доллару рухнул до минимума за 20 лет

Курс доллара расчетами "завтра" к 10.06 мск растет на 28 копеек — до 61,31 рубля, евро — на 3 копейки, до 65,13 рубля.