Азиатские фондовые индексы в основном снизились на противоречивых внешних факторах
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном в минусе, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, обращая внимание на повышение базовой процентной ставки центробанком Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17%, до 3241,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,05%, до 2072,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,56%, до 21531,67 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,66%, до 2626,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,53%, до 7095,7 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,1%, до 27943,95 пункта.
Инвесторы во вторник оценивают разнонаправленные факторы. Так, позитивное влияние оказало ослабление карантинных ограничений в Китае. Кроме того, курс иены к доллару снижался на 0,6%, а ослабление национальной валюты поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров, что повлияло на индекс Nikkei 225.
В то же время рынки обратили внимание на решение австралийского центробанка, который ранее во вторник повысил базовую процентную ставку — до 0,85% с 0,35%. Аналитики прогнозировали повышение лишь до 0,6%. Регулятор также сигнализировал о дальнейшем повышении учетной ставки для борьбы с высокой инфляцией.
Трейдеры продолжают опасаться возможной рецессии на фоне рисков стагфляции. "Я не думаю, что США уже в рецессии, но если нефть останется выше 120 долларов за баррель, то скоро это может случиться", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).
https://1prime.ru/Financial_market/20220607/837104184.html