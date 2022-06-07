МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги вторника в основном в минусе, инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики Китая, обращая внимание на повышение базовой процентной ставки центробанком Австралии, свидетельствуют данные торгов. Курс иены к доллару рухнул до минимума за 20 лет

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,17%, до 3241,76 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — сократился на 0,05%, до 2072,58 пункта, гонконгский Hang Seng Index — опустился на 0,56%, до 21531,67 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,66%, до 2626,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,53%, до 7095,7 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 0,1%, до 27943,95 пункта.

Инвесторы во вторник оценивают разнонаправленные факторы. Так, позитивное влияние оказало ослабление карантинных ограничений в Китае. Кроме того, курс иены к доллару снижался на 0,6%, а ослабление национальной валюты поддерживает относительный доход японских компаний-экспортеров, что повлияло на индекс Nikkei 225.

В то же время рынки обратили внимание на решение австралийского центробанка, который ранее во вторник повысил базовую процентную ставку — до 0,85% с 0,35%. Аналитики прогнозировали повышение лишь до 0,6%. Регулятор также сигнализировал о дальнейшем повышении учетной ставки для борьбы с высокой инфляцией.

Трейдеры продолжают опасаться возможной рецессии на фоне рисков стагфляции. "Я не думаю, что США уже в рецессии, но если нефть останется выше 120 долларов за баррель, то скоро это может случиться", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).