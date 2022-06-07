МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника поднялся по основным биржевым индексам, корректируя предыдущее падение, следует из данных торговой площадки. Евро незначительно дорожает к доллару на ожиданиях новостей от ЕЦБ

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,41%, до 2291,62 пункта, а долларовый РТС — на 0,17%, до 1180,47 пункта.

Индекс Мосбиржи падал в предыдущие три сессии с 2374,6 пункта.