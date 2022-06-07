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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220607/837109536.html
Российский рынок акций повысился на 0,41%
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Российский рынок акций по итогам торгов вторника поднялся по основным биржевым индексам, корректируя предыдущее падение, следует из данных торговой площадки. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 07.06.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника поднялся по основным биржевым индексам, корректируя предыдущее падение, следует из данных торговой площадки.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,41%, до 2291,62 пункта, а долларовый РТС — на 0,17%, до 1180,47 пункта.
Индекс Мосбиржи падал в предыдущие три сессии с 2374,6 пункта.