МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника снижением на фоне сохраняющейся неопределенности в экономике, свидетельствуют данные торгов. Золото дорожает на фоне снижения доходности американских госбондов

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,12% — до 7598,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6500,35 пункта, немецкий DAX — на 0,66%, до 14556,62 пункта.

Старший рыночный аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), которого цитирует агентство Франс Пресс, отметил, что во вторник мировые рынки отошли от роста понедельника из-за продолжающейся неопределенности перспектив как фондового рынка, так и экономики в целом.

Эти перспективы в значительной степени зависят от решений мировых центробанков, поэтому трейдеры будут внимательно оценивать их решения. В четверг пройдет заседание ЕЦБ, по итогам которого регулятор, кроме решения по ставке, представит экономические прогнозы по еврозоне. Аналитики не ожидают, что ЕЦБ примет решение по повышению ставки на этой неделе.

На следующей же неделе пройдет заседание Федрезерва США, который, как ожидается, повысит свою ставку еще на 50 базисных пунктов. Регулятор также обнародует свои прогнозы на текущий год по основным показателям американской экономики.