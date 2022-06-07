МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов вторника на 2,7% — до 888 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость июльского фьючерса по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 874 доллара и в течение всего дня слабо менялась к этой отметке, максимально достигая 910,6 доллара. К закрытию торгов котировки снизились почти на 3% к расчетной цене понедельника в 913,9 доллара и составили 888 долларов.
Цены на газ в Европе до 6 июня опускались ниже 900 долларов в последний раз больше трех месяцев назад — 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до 885,2 доллара.
В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).