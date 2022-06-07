МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе снизились по итогам торгов вторника на 2,7% — до 888 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Фондовые индексы Европы снизились на фоне экономической неопределенности

Стоимость июльского фьючерса по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торгов составила 874 доллара и в течение всего дня слабо менялась к этой отметке, максимально достигая 910,6 доллара. К закрытию торгов котировки снизились почти на 3% к расчетной цене понедельника в 913,9 доллара и составили 888 долларов.

Цены на газ в Европе до 6 июня опускались ниже 900 долларов в последний раз больше трех месяцев назад — 22 февраля. Тогда стоимость ближайших фьючерсов падала до 885,2 доллара.

В начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).