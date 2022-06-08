МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) 1,56 трлн йен 0,51 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель) 2,549 трлн йен 0,501 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2022) -1% -0,5% (факт)
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2022) -0,2% -0,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май) 10,8% 10,5% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май) 1,2% 1% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -3,7% 0,7% (факт)
11:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май) 58,2 56,6
12:00 EUR Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2022) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2022) 5,1% 5,1%
12:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций 0,96%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -5,068 млн барр -1,8 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,256 млн барр  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,943%  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 17,8% 17,3% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 1,6% 0,3% (прогноз)
  RUB Московская биржа — СД (выборы председателя СД, тарифы срочного рынка, др. вопросы)    
  RUB МРСК Урал — СД (вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора)    
  RUB Россети Сибирь — СД (отчет об исполнении бизнес-плана и инвестпрограммы 2021)    
  RUB Селигдар — СД (антикоррупционная политика ПАО)    