События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 июня
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,56 трлн йен
|0,51 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (апрель)
|2,549 трлн йен
|0,501 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2022)
|-1%
|-0,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|-0,2%
|-0,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (май)
|10,8%
|10,5% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (май)
|1,2%
|1% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-3,7%
|0,7% (факт)
|11:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (май)
|58,2
|56,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (кв/кв) (1кв2022)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г) (1кв2022)
|5,1%
|5,1%
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,96%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-5,068 млн барр
|-1,8 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,256 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,943%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|17,8%
|17,3% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|1,6%
|0,3% (прогноз)
|RUB
|Московская биржа — СД (выборы председателя СД, тарифы срочного рынка, др. вопросы)
|RUB
|МРСК Урал — СД (вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора)
|RUB
|Россети Сибирь — СД (отчет об исполнении бизнес-плана и инвестпрограммы 2021)
|RUB
|Селигдар — СД (антикоррупционная политика ПАО)
https://1prime.ru/Financial_market/20220608/837113883.html