МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций на открытии торгов в среду повышается по индексу Мосбиржи на 0,38%, по долларовому индексу РТС — на 0,68%, следует из данных торговой площадки. Мосбиржа запустит торги восточной валютой

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск растет на 0,38%, до 2300,29 пункта, индекс РТС — на 0,68%, до 1188,5 пункта.

При этом акции девелопера ПИК торгуются на уровне 533,7 рублей, теряя 1,15%, и ранее в ходе торгов максимально опускались на 3,69%, до 520 рублей. Совет директоров компании во вторник рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года (по итогам 2020 года ПИК выплатил 22,51 рубля на акцию).

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 8 копеек, до 60,96 рубля, курс евро — 69 копеек, до 64,91 рубля.