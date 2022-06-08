МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги среды преимущественно ростом котировок, в то время как инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы развития экономики, сохраняя при этом долю осторожности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Опубликованы данные о снижении ВВП Японии

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,68%, до 3263,79 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,52%, до 2083,42 пункта, гонконгский Hang Seng Index — поднялся на 2,24%, до 22014,59 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на символические 0,01% до 2626,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 7121,1 пункта, японский Nikkei 225 — поднялся на 1,04%, до 28234,29 пункта.

Инвесторы склонны к риску в надежде на улучшение экономической обстановки в регионе в свете ослабления коронавирусных ограничений в Китае. Кроме того, рынки порадовали данные по ВВП Японии. Показатель в первом квартале 2022 года по окончательной оценке, снизился на 0,5% в пересчете на год. Аналитики ожидали, что показатель останется на уровне предварительной оценки, которая показывала снижение на 1%.

При этом сохранение глобальной неопределенности сдерживает оптимизм.

"Конечно, кажется, что ситуация на материке меняется, хотя общий тон по-прежнему остается скорее осторожно оптимистичным с акцентом на "осторожно", — считает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс.