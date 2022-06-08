МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду снижаются перед заседанием Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Евросоюз отказался признать ответственность за продовольственный кризис

По состоянию на 13.21 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,28% — до 7578,03 пункта, французский CAC 40 — на 0,66%, до 6457,58 пункта, немецкий DAX — на 0,48%, до 14486,15 пункта.

Инвесторы в Европе ждут новостей от ЕЦБ. Заседание регулятора пройдет в четверг. Большинство аналитиков не ждут повышения ставки на этом заседании, но в перспективе опасаются ужесточения монетарной политики ЕЦБ, поскольку инфляция в еврозоне бьет рекорды.

Кроме того, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту экономики еврозоны в 2022 году до 2,6% с 4,3%, что также способствует негативу на рынках.