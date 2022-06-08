МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в первом квартале выросло на 5% — это минимальный квартальный прирост за все время работы финансового инструмента, количество счетов по итогам периода составило 5,1 миллиона, говорится в обзоре Банка России. Доля физлиц в торгах валютой на Мосбирже выросла в мае

"По состоянию на конец квартала число ИИС составило 5,1 миллиона единиц (+5% к/к – минимальный квартальный прирост за все время). Лишь 8% новых брокерских счетов и 11% новых счетов ДУ (доверительного управления – ред.) открывались в форме ИИС (кварталом ранее – 11 и 34% соответственно)", — указывается в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" за первый квартал 2022 года.

По сравнению с предыдущим кварталом число новых договоров ИИС сократилось, количество случаев закрытия ранее открытых счетов выросло более чем в два раза, отмечается в обзоре.

"В условиях отрицательной переоценки активов в портфелях и низких показателей доходности клиенты делали выбор в пользу других инструментов инвестирования. Кроме того, часть прекращенных ИИС была связана с переводом активов от одного брокера к другому в условиях санкционных ограничений. Наконец, по договорам, открытым до I квартала 2019 года, завершился трехлетний период", — поясняется там же. Мосбиржа запустит торги драмом, сумом и дирхамом

Нетто-взносы на ИИС в первом квартале квартале 2022 года были выше предыдущего квартала (54 миллиарда рублей против 49 миллиардов рублей), однако стоимость портфелей ИИС заметно снизилась из-за отрицательной переоценки, указывается в обзоре.

По итогам квартала объем портфелей ИИС составил 493 миллиарда рублей (-10% относительно показателя годом ранее), при этом активы на брокерских ИИС сократились в меньшей степени за счет новых взносов. В результате средний размер ИИС в рамках брокерского обслуживания уменьшился за квартал до 84 тысяч рублей с 98 тысяч, а в рамках ДУ – до 210 тысяч рублей с 248 тысяч, подсчитали в ЦБ.