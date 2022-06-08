МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов в среду показывает уверенный рост на 1,4% на позитивном новостном фоне по индексу Мосбиржи, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов.

Индекс Мосбиржи к 15.16 мск повышается на 1,4%, до 2323,76 пункта, индекс РТС усиленно растет на 4,23%, до 1230,89 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 1,38 рубля, до 59,66 рубля, курс евро – на 2,13 рубля, до 63,47 рубля.

"Поддержку рублевым активам по-прежнему оказывают высокие цены на сырьевые товары, в том числе нефть и газ. Дополнительным драйвером роста акций могут выступать ожидания пятничного заседания ЦБ, на котором с большой вероятностью вновь снизят ключевую ставку. В этом плане возможны и позитивные сюрпризы более сильного смягчения монетарной политики", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций". Стоимость нефти Brent превысила 122 доллара за баррель

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что российский фондовый рынок к середине дня среды вышел в уверенный плюс, что, вероятно, было обеспечено словами Лаврова о необходимости возобновить переговоры для встречи Путина и Зеленского.

Виталий Манжос из "Алго Капитал" дополняет, что долларовый индекс РТС получил дополнительный стимул для роста в связи с мощным внутридневным укреплением обменного курса рубля и текущий подъем локального рынка акций носит технический коррекционный характер.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста расписки Ozon (+5,67%), X5 Group (+5,38%), TCS Group (+2,5%), VK (+2,93%), префы Сбербанка (+2,03%), "Мечела" (+2,83%), акции "Газпром нефти" (+4,72%), "Газпрома" (+3,34%), Polymetal (+1,37%).

Павел Веревкин из "Алор Брокер" уточняет, что основной вклад в рост вносят бумаги "Газпрома", прибавляющие более 3% на ожидании одной из самых высоких дивидендных доходностей среди "голубых фишек".

"Бумаги Ozon растут после появления информации о том, что компания обратилась к правительству РФ с просьбой распространить льготы для IT-предприятий на ее бизнес. В случае положительного решения у компании появится возможность привлекать кредиты по ставке 1–5%, а также получить существенные льготы для сотрудников, включая льготную ипотеку под 5% годовых", — указали аналитики из ИК "Фридом Финанс".

Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал" считает, что дополнительным позитивным фактором для расписок X5 Group стали новости, поступившие ранее на этой неделе, о возможном увеличении порога доли на рынке после сделок по слияниям и поглощениям в секторе с 25% до 35%, что может позволить X5 Group расширить своё присутствие в ряде регионов.

Лидерами падения являются акции МКБ (-4,25%), "Алросы" (-2,84%), ФСК ЕЭС (-1,63%), "Магнита" (-2,44%). Эксперт перечислил новые факторы, которые влияют на курс рубля

"Бумаги Московского кредитного банка (МКБ) пребывали в лидерах падения и потеряли около 4%. Ранее в июне вступили в действие санкции в рамках 6-го пакета ограничений ЕС, которые коснулись в том числе МКБ", — отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Виталий Манжос из "Алго Капитал" замечает, что сильно хуже рынка торгуются акции подпавшей под санкции алмазодобывающей компании "Алроса". "В СМИ просочились слухи о том, что эмитент может отказаться от выплаты финальных дивидендов за 2021 год", — обратил внимание эксперт.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест" прогнозирует, что на фоне возможного укрепления индекса РТС, которое может произойти вместе с укреплением курса российского рубля, у индекса Московской биржи есть шансы, удержав уровень в 2250–2300 пунктов, выйти из сложившегося бокового движения и вернуться к уровням в 2500–2550 пунктов.

"Развитие позитивного сценария на российском фондовом рынке пока привязано к динамике курса российского рубля и в перспективе предстоящего заседания ЦБ РФ по уровню ставки рефинансирования российской экономики и финансовой сферы есть шансы на очередное смягчение монетарной политики со стороны российского финансового регулятора", — пояснил он.

Аналитики из ИК "Фридом Финанс" прогнозируют для индекса Мосбиржи и РТС на закрытие текущей сессии 2280–2380 пунктов и 1170–1250 пунктов, соответственно.