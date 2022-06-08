МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в среду, в то время как инвесторы воздерживаются от риска в ожидании публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,46% — до 33013 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 12660,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4140,75 пункта.

Инвесторы воздерживаются от риска в ожидании данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась в годовом выражении до 7,5% с апрельских 8,1%.

От этих данных будет зависеть монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как она должна сдержать инфляцию, не замедлив при этом экономику. Регулятор примет решение по ставке на следующей неделе.