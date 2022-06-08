Фьючерсы Уолл-стрит снижаются в ожидании данных по инфляции в США
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в среду, в то время как инвесторы воздерживаются от риска в ожидании публикации данных по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.56 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,46% — до 33013 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 12660,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4140,75 пункта.
Инвесторы воздерживаются от риска в ожидании данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась в годовом выражении до 7,5% с апрельских 8,1%.
От этих данных будет зависеть монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как она должна сдержать инфляцию, не замедлив при этом экономику. Регулятор примет решение по ставке на следующей неделе.
https://1prime.ru/Financial_market/20220608/837120432.html