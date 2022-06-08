МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май) 80% 76%
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (май) 3,9% 8%
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (май)   2%
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май) 51,12 млрд юаней 58 млрд юаней
8:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022) 0,3%  
предв. CNY Китай — Объём выданных займов 645,4 млрд юаней  
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь) -0,5% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,3%  
14:45 EUR Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике    
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь) 0% 0%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 200 тыс 210 тыс
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ    
16:30 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
18:00 CAD Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Роджерс    
18:00 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.06) 589,6 млрд долл (на 27.05)  
  RUB АФК "Система" — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022    