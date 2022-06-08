События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 июня
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (май)
|80%
|76%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (май)
|3,9%
|8%
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (май)
|2%
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (май)
|51,12 млрд юаней
|58 млрд юаней
|8:30
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1кв2022)
|0,3%
|предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|645,4 млрд юаней
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (июнь)
|-0,5%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,3%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление ЕЦБ по монетарной политике
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (июнь)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|200 тыс
|210 тыс
|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Кэролин Роджерс
|18:00
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.06)
|589,6 млрд долл (на 27.05)
|RUB
|АФК "Система" — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220608/837120700.html