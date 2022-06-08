МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в среду перед публикацией данных о росте потребительских цен в стране, свидетельствуют данные торгов. В США заявили о смерти "американской мечты"

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,65%, до 32966,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 12159,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,46%, до 4141,58 пункта.

Рынки находятся в ожидании данных о годовой инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%. Эти данные имеют большое значение перед заседанием Федрезерва на следующей неделе, поскольку они могут повлиять на решения регулятора. Статистика будет опубликована в пятницу.

В последнее время мировые центробанки начали быстрое ужесточение своей монетарной политики для борьбы со стремительным ростом цен. Трейдеры опасаются, что действия регуляторов могут негативно отразиться на экономике.

"Фондовые индексы снижаются, поскольку общая картина остается неизменной, а оптимизм относительно пика инфляции столкнулся со все более "ястребиными" поворотами центральных банков", — сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.