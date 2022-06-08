МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос на закрытии торгов среды на 1,2% по индексу Мосбиржи, при этом РТС подскочил на 4,3% на фоне укрепления рубля, участники рынка ожидают снижения ключевой ставки Банком России на заседании в пятницу, следует из данных Московской биржи. Инфляция в России в мае замедлилась, годовая составила 17,1%

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,19%, до 2318,85 пункта, долларовый индекс РТС – на 4,3%, до 1231,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 1,64 рубля, до 59,4 рубля, евро — на 2,01 рубля, до 63,59 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.46 мск растет на 2,52% — до 123,61 доллара за баррель.

"По всей видимости, инвесторы отыгрывают ожидания того, что на предстоящем заседании Банк России вновь снизит ключевую ставку. Кроме того, "бычьи" настроения на фондовом рынке подогревает медленный, но последовательный рост цен на сырье", — указывают аналитики "Фридом Финанс".

"Ситуация на мировых рынках во второй половине нашей сессии ухудшилась на фоне роста доходностей гособлигаций США. Это отражает усиление опасений слишком быстрого ужесточения монетарной политики ФРС, что замедлит и без того стагнирующую экономику США. При этом сохранять мягкие монетарные условия нельзя из-за высокой инфляции", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2021 года в размере 0,54 рубля на акцию. Акции компании к закрытию торгов выросли на 5,97%.

Также в лидерах роста расписки HeadHunter Group (+9,9%), Ozon (+7,08%), X5 Group (+6,64%), акции "Газпром нефти" (+5,21%), префы "Мечела" (+4,48%), а также расписки девелоперской группы "Эталон" (+4,36%) и расписки VK (+3,5%).

Наблюдательный совет "Алросы" рекомендовал не выплачивать дивиденды за второе полугодие 2021 года. На этом фоне акции компании завершили день снижением на 4,17%.

Также лидерами падения являются акции Petropavlovsk (-5,88%), ГК "Самолет" (-3,84%), МКБ (-3,18%), ФСК ЕЭС (-2,23%) и акции "Магнита" (-1,86%).

ПРОГНОЗЫ

Если внешний рыночный или геополитический фон существенно не ухудшится, скорее всего, индекс Мосбиржи продолжит восстановление с ближайшей целью в районе недельной вершины 2355 пунктов, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Евгений Линчик из УК "Первая" в четверг ожидает смешанную динамику рынка, ориентир по индексу Мосбиржи 2240-2350 пунктов.