МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды снижением накануне заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,08% — до 7593 пунктов, французский CAC 40 — на 0,8%, до 6448,63 пункта, немецкий DAX — на 0,76%, до 14445,99 пункта.

Аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует агентство Франс Пресс, отмечает, что настроения на рынках остаются непостоянными на фоне изменяющихся ожиданий по инфляции и опасений вокруг действий мировых центробанков для ее сдерживания.

Поэтому особое внимание будет обращено к заседанию ЕЦБ, которое пройдет в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит ставку на нулевом уровне, однако ожидают объявления завершения программы выкупа активов. Кроме того, центробанк представит прогнозы по основным экономическим показателям еврозоны.

Также трейдеры будут оценивать выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции, которая может дать подсказку о сроках начала повышения ставки регулятора.