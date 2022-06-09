МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций после небольшого роста на старте торгов ушел в минус и снижается на 0,17% по индексу Мосбиржи, при этом долларовый индекс РТС растет на 0,46% на фоне ослабления доллара, следует из данных торговой площадки. Курс доллара упал ниже 59 рублей

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск уменьшается на 0,17% — до 2315,01 пункта, индекс РТС растет на 0,46% — до 1236,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 29 копеек — до 59,11 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 62,86 рубля.