МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ушли в минус в четверг днем на новостях о новых ограничениях из-за коронавируса в Китае, при этом ряд позитивных факторов сдерживают снижение, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе превысили 1000 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 13.37 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,17% — до 123,37 доллара за баррель; июльских фьючерсов на WTI — на 0,25%, до 121,81 доллара.

Ранее в четверг цены на нефть умеренно росли. Котировки перешли к снижению после сообщений о том, что некоторые районы Шанхая ввели новые ограничительные меры из-за случаев заражения коронавирусом. Это вызвало некоторые опасения за спрос, которые, однако, сдерживаются данными о падении стратегических резервов нефти в США до многолетних минимумов.

В среду минэнерго США сообщило, что стратегический резерв нефти в стране за предыдущую неделю сократился на 7,3 миллиона баррелей — до 519,3 миллиона баррелей. Таким образом, показатель достиг минимума с марта 1987 года. При этом спрос на топливо в США остается высоким в связи с началом летнего сезона поездок.