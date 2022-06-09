МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций не смог продолжить тренд роста и днем в четверг снижается на 1,5% по индексу Мосбиржи, игроки ожидают завтрашнего заседания ЦБ РФ по ставке и значительных триггеров к сильным движениям сегодня не будет, следует из данных торговой площадки и комментариев экспертов. Российский рынок акций перешел к снижению

Индекс Мосбиржи к 15.23 мск снижается на 1,54%, до 2283,13 пункта, индекс РТС — на 0,29%, до 1227,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 82 копейки, до 58,58 рубля, евро дешевеет на 1,13 рубля, до 62,46 рубля.

Российский рынок акций сегодня находится в некоторой коррекции после роста накануне, новых явных негативных триггеров нет, внешний фон остается смешанным, сегодня наблюдается снижение котировок на некоторые сырьевые товары, при этом цена на нефть продолжает расти, уточняет Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции".

"Сегодня рынок не смог продолжить тренд роста. При этом часть снижения произошла из-за давления дивидендных отсечек. Кроме того, возобновились распродажи в депозитарных расписках, которые начались после попадания НРД в санкционный список ЕС, а также металлургический сектор", — сказал Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Лидерами падения являются префы "Россети" (-14,3%), акции Petropavlovsk" (-10,36%), "Интер РАО" (-7,38%), Polymetal (-3,97%), "Алроса" (-3,38%), "Мечел" (-3,2%), расписки TCS Group (-5,73%), VK (-3,93%).

"Продолжают падение акции Petropavlovsk. Ранее компания объявляла о невозможности расплатиться по долгам, и ее перспективы выглядят очень туманно", — отмечает Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал".

В лидерах роста префы "Татнефть" (+4,16%), акции "Самолёт" (+3,51%), "Мосэнерго" (+2,76%), "Детский мир" (+2,05%), ПИК (+1,54%), ОГК-2 (+0,87%).

Анна Михайлова из "Ингосстрах-Инвестиции" считает, что в плюсе главным образом торгуются компании сектора энергетики, которые являются дочками Россетей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" полагает, что ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на сегодняшнем минимуме 2275 пунктов. В случае его пробоя фондовый индикатор может направиться к двухнедельному минимуму чуть ниже 2240 пунктов, считает эксперт.

"На мой взгляд, интересными могут быть расписки "Русагро, который является бенефициаром мирового роста цен на продовольствие, а бумаги корректируются из-за инфраструктурных причин, а не из-за объективных событий в бизнесе. Скорее всего, до конца дня картина существенным образом не изменится", — прогнозирует Дмитрий Александров из ИК "Иволга Капитал".

По мнению Анны Михайловой из "Ингосстрах-Инвестиции", рынок сегодня будет находиться в ожидании завтрашнего заседания ЦБ и решения по ставке, а значительных триггеров к движениям на российском рынке акций сегодня не ожидается.