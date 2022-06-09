МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы незначительно снижаются в четверг — инвесторы предпочитают не рисковать перед публикацией статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Европейские фондовые индексы падают на фоне ожидания итогов заседания ЕЦБ

По состоянию на 15.46 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,05% — до 32874 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,13%, до 12596,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,05%, до 4111,75 пункта.

Инвесторы ждут данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в мае замедлилась в годовом выражении до 7,5% с апрельских 8,1%.

Кроме того, на следующей неделе пройдет несколько заседаний мировых центробанков, включая ФРС США. Трейдеры предполагают, что регуляторы повысят процентные ставки в надежде сдержать инфляцию. Однако слишком резкое повышение может привести к рецессии, что вызывает волнения на рынках.

Управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считает, что лето для рынков на таком фоне, вероятно, будет "мрачным".