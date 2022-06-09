События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 июня
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|-0,3%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|2,1%
|2,2%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май)
|8%
|6,4%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|8,7%
|8,7%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май)
|8,5%
|8,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,6%
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|6,2%
|5,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,3%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)
|8,3%
|8,3%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (май)
|15,3 тыс
|30 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (май)
|5,2%
|5,2%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|55,2
|54,5
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь)
|58,4
|58
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|18:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|574
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|727
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (май)
|308 млрд долл
|-120 млрд долл
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-74,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|333 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|172,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|5,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|21,9 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-48,7 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-94,4 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-20,5 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|52,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (июнь)
|14%
|10% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2022
|RUB
|Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД)
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020
|0,190329044536 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 21.06.2022)
|2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020
|4,5 (только ао, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.05.2022)
|0,180711206896552 — див-д 2020
|0,23658380041773 — див-д 2021
|RUB
|Россети Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.05.2022)
|0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020
|0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (одобрение сделок и действий подконтрольного лица — ВМТП /Владивостокский морской торговый порт/)
|RUB
|ОГК-2 — СД (приоритетные направления деятельности, др. вопросы)
https://1prime.ru/Financial_market/20220609/837133494.html