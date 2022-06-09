МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются в четверг после слабой статистики по рынку труда, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США выросло за неделю

По состоянию на 16.46 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,4%, до 32780,85 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,86%, до 11980,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 4088,9 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 июня, выросло на 27 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 229 тысяч. Аналитики в свою очередь ожидали показатель на уровне в 210 тысяч.

Рынки также находятся в ожидании данных о годовой инфляции в США, которая, согласно прогнозам, по итогам мая осталась на уровне апреля в 8,3%. Статистика будет опубликована в пятницу.

Эти данные имеют большое значение перед заседанием Федрезерва на следующей неделе, поскольку они могут повлиять на дальнейший курс денежно-кредитной политики регулятора.