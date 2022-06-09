МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером снижается на росте доходности госбондов США в качестве альтернативного направления "надёжных инвестиций" и на фоне укрепления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 8,75 доллара, или на 0,48%, — до 1847,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 1,91% — до 21,672 доллара за унцию.

В четверг вечером золото дешевеет под давлением роста доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних гособлигаций поднималась до 3,047% с уровня предыдущего закрытия в 3,029%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Кроме того, поддерживает снижение цены золота укрепляющийся доллар. Индекс доллара растет на 0,39%, до 102,95 пункта. В случае укрепления доллара драгметалл становится менее выгодным активом, в результате его стоимость падает.