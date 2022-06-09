МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился на закрытии торгов четверга более чем на 1% по основным индексам после двух дней роста, следует из данных Московской биржи. Росбанк планирует установить комиссию по валютным счетам

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,07%, до 2293,99 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,52%, до 1212,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 8 копеек, до 59,48 рубля, евро снизился на 29 копеек, до 63,3 рубля.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах падения – расписки HeadHunter Group (-9,39%), акции Petropavlovsk (-9,16%), "Интер РАО" (-7,21%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-5,78%).

Акции Petropavlovsk продолжают падение на фоне сохранения сложного финансового положения компании, котировки обновляют исторические минимумы с момента начала торгов на Мосбирже, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Бумаги "Интер РАО" находились под давлением после закрытия реестра по дивидендам за прошлый год, объясняет она.

"В TCS Group объявили о введении комиссии в размере 1% в месяц по валютным вкладам, что приводит к удорожанию услуг банка и впоследствии может привести к оттоку клиентов", — полагает аналитик.

Бумаги НЛМК (-3,06%) дешевеют уже почти месяц на фоне общих проблем отрасли черной металлургии с реализацией продукции, отмечают аналитики "Фридом Финанс".

"Минпромторг пока не видит необходимости вмешиваться в ситуацию и по-прежнему ограничивает наценку для внутреннего рынка в 10-12%. Но правительство уже начинает разрабатывать меры стимулирования отрасли. Так, были внесены поправки в законы о строительстве, изменили нормы, чтобы можно было использовать больше металлов и стали. Во вторник на фоне общих проблем в отрасли совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год", — комментируют они.

В лидерах роста – акции девелоперской группы "Самолет" (+5,1%), префы "Транснефти" (+5,05%), ГК "ПИК" (+4,87%), ЛСР (+4,05%) и акции "Детского мира" (1,6%).

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок пока не проявляет краткосрочной решимости в развитии роста, что вполне объяснимо в санкционных условиях, при этом значительной поддержки акциям не оказывает и активное смягчение денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Инвесторы сейчас в основном интересуются дивидендными историями", — отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

Индекс Мосбиржи удержал ближайшую поддержку, находящуюся на сегодняшнем минимуме 2275 пунктов, обращает внимание Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Однако в преддверии длинного перерыва в торгах из-за праздничного выходного понедельника в России, завтра будет трудно развить восстановление. Возможно и усиление распродаж, в случае пробоя отметки 2275 пунктов фондовый индикатор может направиться к двухнедельному минимуму, установленному вчера чуть ниже уровня 2240 пунктов", — считает он.