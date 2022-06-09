МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги четверга после оглашения итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 1,6% — до 7471,47 пункта, французский CAC 40 — на 1,4%, до 6358,46 пункта, немецкий DAX — на 1,71%, до 14198,8 пункта.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, при этом регулятор принял решение прекратить покупку чистых активов в рамках своей программы покупки активов (APP) с 1 июля 2022 года. ЕЦБ также намерен повысить ставку в июле на 25 базисных пунктов, затем еще поднять ее в сентябре, а также считает уместным продолжить постепенное повышение и в дальнейшем.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз годовой инфляции в еврозоне на 2022 год – теперь показатель ожидается на уровне 6,8% вместо ранее ожидаемых 5,1%. Прогноз роста ВВП еврозоны в текущем году был ухудшен до 2,8% с 3,7%.

Экономист ING Карстен Бжески (Carsten Brzeski) считает, что на данный момент сложно сказать, "насколько далеко" зайдет центробанк в плане ужесточения своей политики.

"Проще говоря, ЕЦБ объявил об окончании длительной эры. Однако станет ли это также началом новой эры постоянного повышения ставок, все еще непонятно", — цитирует эксперта агентство Ассошиэйтед Пресс.