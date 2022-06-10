МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% -0,2% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 2,1% 2,1% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (май) 8% 6,4% (факт)
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 8,3% 8,7%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (май) 8,3% 8,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,6% 0,5%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 6,2% 5,9%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,3% 0,7%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май) 8,3% 8,3%
15:30 CAD Канада — Изменение занятости (май) 15,3 тыс 30 тыс
15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (май) 5,2% 5,2%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июнь) 55,2 54,5
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июнь) 58,4 58
18:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
18:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 574  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 727  
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (май) 308 млрд долл -120 млрд долл
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -74,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 333 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 172,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 5,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 21,9 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -48,7 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -94,4 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -20,5 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 52,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке (июнь) 14% 10% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
  RUB АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за май 2022    
  RUB Юнипро — ГОСА (реестр закрыт 17.05.2022, в заочной форме, фин. див-ды 2021, выборы СД) 0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин) — див-д 2020 0,190329044536 (9м2021) + 0 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Селигдар — ГОСА (реестр закрыт 18.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 21.06.2022) 2,55 (ао), 2,25 (ап) (9м2020) + 1,95 (ао), 2,25 (ап) (фин) — див-д 2020 4,5 (только ао, рекоменд. СД) — див-д 2021
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.05.2022) 0,180711206896552 — див-д 2020 0,23658380041773 — див-д 2021
  RUB Россети Ленэнерго — закрытие реестра для выплаты див-дов 2021 (ГОСА — 30.05.2022) 0,2626 (ао), 15,1688 (ап) — див-д 2020 0,3479 (ао), 21,2238 (ап) — див-д 2021
  RUB ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ — СД (одобрение сделок и действий подконтрольного лица — ВМТП /Владивостокский морской торговый порт/)    
  RUB ОГК-2 — СД (приоритетные направления деятельности, др. вопросы)    