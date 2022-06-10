МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу снижаются более чем на 1% на инфляционных опасениях перед выходом статистики по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. Европейской экономике предрекли крах из-за санкций против России

По состоянию на 12.02 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 1,07% — до 7395,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,31%, до 6274,85 пункта, немецкий DAX — на 1,62%, до 13970,52 пункта.

Инвесторы в Европе подхватили опасения американских рынков по поводу высокой инфляции. Позднее в пятницу будут обнародованы данные по потребительским ценам в США. Аналитики предполагают, что инфляция в мае составила 8,3% в годовом выражении, как и в апреле.

"В настоящее время инфляционные опасения почти не ослабевают, что дает инвесторам мало пространства для маневра…", — прокомментировал агентству Франс Пресс глава отдела рынков Interactive Investor Ричард Хантер (Richard Hunter).

Кроме того, рынки оценивают заявление Европейского центробанка о намерении повысить учетную ставку в июле на 25 базисных пунктов.