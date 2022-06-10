МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы сильно снижаются в пятницу на данных о неожиданном ускорении годовой инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падал на 2,23%, до 31552,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,92%, до 11407,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,47%, до 3920,91 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее. Аналитики же ожидали, что показатель останется на уровне апреля в 8,3%.

Трейдеры также обратили внимание на то, что индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июне упал до 50,2 пункта с майских 58,4 пункта при ожидаемом снижении лишь до 58 пунктов. Согласно данным университета, показатель является минимальным за время ведения его расчетов.

"Появляются тревожные знаки вокруг экономики, поскольку недельное число заявок на пособие по безработице начинает расти, ситуация с коронавирусом в Китае негативно повлияет на цепочки поставок в течение следующей пары кварталов, а инфляционное давление увеличивается и не планирует снижаться", — приводит агентство Франс Пресс слова старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойя (Edward Moya).