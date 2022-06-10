МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бумаги "Яндекса" на Мосбирже позитивно отреагировали на новость о заключении предварительного соглашения с комитетом держателей облигаций о ключевых условиях их выкупа, рост достигал почти 5%, следует из данных торговой площадки. Набиуллина назвала две причины укрепления рубля

К 17.15 акции компании растут на 1,47%, до 1422 рублей. В ходе торговой сессии пятницы они опускались на 3,67% к закрытию предыдущих торгов, до 1350 рублей. После выхода новости бумаги компании перешли к росту и максимально поднимались на 4,9%, до 1470 рублей.

"Яндекс" предварительно договорился с комитетом держателей конвертируемых облигаций Yandex N.V. о ключевых условиях выкупа облигаций. Выкуп конвертируемых облигаций может произойти на следующих условиях: за каждые 200 тысяч долларов номинальной стоимости облигаций "Яндекс" выплатит держателям 140 тысяч долларов и 957 акций Yandex N.V., сообщила ранее в пятницу компания.