МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал перед длинными выходными по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные торговой площадки. Набиуллина заявила о неустойчивом снижении инфляции в России

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% не смогло поддержать рублевые цены акций в условиях сильного падения курса доллара против рубля.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии снизился на 0,37%, до 2285,52 пункта, а долларовый РТС вырос на 4,64%, до 1268,83 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,4 рубля, до 56,95 рубля.

За неделю индекс Мосбиржи упал на 0,98%, РТС (благодаря сильному падению доллара к рублю) вырос на 5,78%.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российский рынок акций в пятницу снижался на фоне ощутимого укрепления рубля против доллара, преобладавшего во второй половине недели. Кроме того, перед длинными выходными в России (в понедельник торги не проводятся) инвесторы предпочитали продавать акции.

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 9,5% годовых, вернув ее на досанкционный уровень. Впрочем, снижение ставки не оказало заметного позитивного влияния на динамику котировок российских акций.

При этом мировые фондовые рынки активно падали в пятницу – на 2,1-3,3%. Рынок нефти после обновления максимума с начала марта вечером перешел в минус и терял 1,8%, до 120,8 доллара за баррель сорта Brent.

Сдерживающее рост нефтяных цен влияние оказывают опасения относительно ограничительных мер, которые Китай продолжает вводить в ответ на рост заболеваемости коронавирусом.

В лидерах падения оказались бумаги HeadHunter (-6,8%), "Распадской" (-5,9%), Qiwi (-5,2%), "Полюса" (-4,6%), "Норникеля" (-4%). Растут в цене префы "Транснефти" (+5,4%), "Татнефти" (+4,6%), "Алросы" (+3%) и ДВМП (+2,1%).

ПРОГНОЗЫ

Если риски, заставившие продавать акции перед выходными, не оправдаются, а на старте новой недели мировые рынки не испытают сильное снижение, индекс Мосбиржи может во вторник возобновить восстановление с ближайшей целью в районе недельной вершины 2343 пунктов, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В пятницу на зарубежных площадках преобладал уход от риска, который усилился после публикации превысивших прогнозы данных по потребительской инфляции в США, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Ужесточения денежно-кредитной политики в крупнейших экономиках в ближайшие месяцы, похоже, не избежать, при этом перспективы экономического роста в складывающихся геополитических условиях весьма туманны, что заставляет инвесторов продавать акции. На российском рынке также сохраняется неуверенность, при этом интересные для инвесторов сигналы могут поступить во второй половине следующей недели в ходе Петербургского международного экономического форума", — добавляет она.