МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги пятницы в значительном минусе на новостях о неожиданном ускорении инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2,12% — до 7317,52 пункта, французский CAC 40 — на 2,69%, до 6187,23 пункта, немецкий DAX — на 3,08%, до 13761,83 пункта. А по итогам недели FTSE 100 уменьшился на 2,86%, CAC 40 – на 4,6%, DAX – на 4,83%.

Трейдеры обратили внимание на данные статистики по США. Так, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до максимума с декабря 1981 года в 8,6% с 8,3% месяцем ранее. Аналитики же ожидали, что показатель останется на уровне апреля в 8,3%.

На этом фоне американские индексы падают на 2-3%, а доллар, напротив, активно укрепляется.

Ускорение инфляции в США может спровоцировать более жесткие меры Федрезерва США для ее сдерживания, которые, в совокупности с существующими рисками, могут оказать негативное воздействие на экономику.

"Более высокие, чем ожидалось, цифры по инфляции подтверждают опасения инвесторов… Разочаровывает то, что мы до сих пор не сдерживаем инфляцию, несмотря на усилия Федрезерва", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс управляющий директор по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Левенгарт (Mike Loewengart).