МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе роста российского рынка акций по индексу Мосбиржи и падения курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Мосбиржа оценила возможность возобновления торгов фондами FinEx

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе поднимутся на 0,8%, до 2305 пунктов, и на 0,1%, до 1270 пунктов, соответственно.

Цена на нефть марки Brent поднимется на 2,5 доллара, до 124,4 доллара за баррель, курс евро на форексе – в пределах 1 цента — выше 1,06 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 1,5 рубля, до 58,3 рубля, евро — на 90 копеек, до 61 рубля, ожидают они.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На предстоящей неделе рынки будут отыгрывать инфляцию в США и вероятный более агрессивный настрой ФРС, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции". Американский регулятор может повысить ставку на 50 базисных пунктов и сигнализировать о дальнейшем её значительном повышении. Соответственно, рынки будут испытывать дискомфорт на фоне роста доходностей облигаций США, добавляет он.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что фактор жесткой политики ведущих центробанков будет отыгрываться рынками и в первой половине следующей недели, что способно вернуть S&P 500 к минимумам года (район 3800-3900 пунктов). Развивающимся рынкам в ближайшие дни также будет сложно противостоять негативу по ставкам — сильных поддерживающих идей нет, считает он.

В Китае в фокусе данные по промпроизводству, розничным продажам и безработице (подскочила до максимума с начала пандемии), в еврозоне выйдут данные по промпроизводству и торговому балансу, в США опубликуют данные по промпроизводству и розничным продажам, также указывает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Нефтяные фьючерсы сохраняют импульс к росту и не выглядят перекупленными по сортам Brent и WTI ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периодах, что указывает на возможность развития роста котировок к мартовским пикам 138,03 доллара и 129,42 доллара соответственно, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Основную поддержку ценам продолжают оказывать риски еще более ограниченного мирового предложения, о которых в своих ежемесячных отчетах на следующей неделе, вероятно, предупредят ОПЕК и Международное энергетическое агентство, отмечает она.

Локтюхов также считает, что на следующей неделе по-прежнему сильно может выглядеть рынок нефти. Высокий спрос на бензин в развитых странах, старательно избегающих поставок топлива из России, способен усугубить дефицит нефтепродуктов и, как следствие, вывести Brent на пики года, в район 130 долларов за баррель, прогнозирует он.

"Рост цен популярных марок нефти подталкивает вверх и стоимость российской Urals, на этой неделе приближавшейся к отметке 100 долларов за баррель. Мы пока не видим сильных угроз ценовой конъюнктуре рынка нефти в отсутствие нового усиления карантинов в КНР", — добавляет эксперт. США признали, что пострадали от антироссийских санкций

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

В России рынок продолжит консолидироваться в диапазоне 2250-2350 пунктов по индексу Мосбиржи, так как поводов для выхода из летней спячки пока нет, считает Кочетков из "Открытие Инвестиции".

"Банк России снизил ключевую ставку до 9,5% годовых. Это стимулирует отток депозитов из банков и рост спроса на инструменты фондового рынка, в том числе за счет более дешевого маржинального кредитования", — считает Ващенко из "Фридом Финанс".

В фокусе нет важных корпоративных событий, на локальном рынке не публикуется статистика, отмечает он. Возможно, в отсутствие драйверов, рынок будет проявлять большую отзывчивость к ситуации на мировых биржах, добавляет эксперт.

Аналитик ожидает, что рынок может продемонстрировать рост в диапазоне 2300-2500 пунктов по индексу Мосбиржи.

На данный момент для российского фондового рынка не складывается предпосылок для резких движений в ту или иную сторону на следующей неделе, считает Кожухова из ИК "Велес Капитал".

В связи с этим вполне возможно, что индекс Мосбиржи останется в рамках широкого диапазона 2180-2505 пунктов, в котором находится со второй половины апреля, а индекс РТС вряд ли закрепится выше майского максимума 1324 пункта без поддержки со стороны дальнейшего укрепления рубля или фундаментальных позитивных факторов, полагает она.

На рынке до появления значимых геополитических сигналов, скорее всего, сохранится боковая динамика с повышенным интересом к дивидендным акциям, добавляет аналитик.

Локтюхов из Промсвязьбанка полагает, что на следующей, короткой торговой неделе, рынок перейдет к консолидации. По его словам, значимых поводов для уверенного развития снижения аналитики пока не видят, даже несмотря на силу рубля, поэтому попытки продавить рынок ниже скорее будут носить локальный характер. Рубль продолжил расти в направлении многолетних максимумов

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ

Укрепление рубля продолжает объясняться слабым спросом на валюту при существенном объеме экспортных поступлений, отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Вероятно, влияние этих факторов на следующей неделе сохранится, но в целом курс может вырасти в сторону 60 рублей за доллар в рамках коррекции", — добавляет он.

Банк России продолжает считать значительное укрепление рубля временным явлением, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "В частности, Эльвира Набиуллина назвала эмбарго на отечественную нефть и все более вероятную глобальную рецессию в числе факторов, угрожающих торговому балансу и российской валюте. Однако реализация подобного сценария возможна скорее на среднесрочной перспективе", — добавляет он.

Для РФ ситуация с инфляцией обратна мировой, отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Резкое торможение конечного спроса приводит к дефляционным трендам в разрезе недельных данных по инфляции. ЦБ РФ продолжает смягчать денежно-кредитную политику, рассчитывая поддержать экономику", — добавляет он, говоря о курсообразующих факторах рубля. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Кожухова из ИК "Велес Капитал" напоминает, что в России неделя будет укороченной из-за выходного дня в понедельник. После закроется реестр для получения дивидендов за 2021 год "Белуга групп" и "Селигдара", будет опубликован ВВП РФ за первый квартал, а во второй половине недели пройдет Петербургский международный экономический форум, на котором возможно поступление важных общеэкономических и корпоративных заявлений.

Кочетков из "Открытие Инвестиции" полагает, что в целом наиболее интересные перспективы могут быть у сектора строительных компаний на фоне дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ. Кроме того, можно ждать отскока в бумагах сектора информационных технологий из-за их технической перепроданности, добавляет он.

"Лидерами роста могут стать акции нефтегазового сектора, отскок возможен в бумагах черной металлургии, горнодобывающей промышленности. Аутсайдерами могут стать бумаги энергетики", — считает Ващенко из "Фридом Финанс".