МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился по основным индексам благодаря росту акций "Газпрома" на 2,75%, следует из данных торговой площадки. Инвесторы играют на повышение этих бумаг в ожидании высоких дивидендов. Фондовые биржи США в основном снижаются на опасениях роста инфляции

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,19%, до 2289,75 пункта, а долларовый РТС — на 0,33%, до 1272,97 пункта.