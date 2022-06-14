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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220614/837166402.html
Российский рынок акций повысился на 0,19%
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Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился по основным индексам благодаря росту акций "Газпрома" на 2,75%, следует из данных торговой площадки. Инвесторы играют на... ПРАЙМ, 14.06.2022
акции, рынки, экономика, новости, торги, мосбиржа, рынок акций рф, газпром
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов вторника повысился по основным индексам благодаря росту акций "Газпрома" на 2,75%, следует из данных торговой площадки. Инвесторы играют на повышение этих бумаг в ожидании высоких дивидендов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торговой сессии поднялся на 0,19%, до 2289,75 пункта, а долларовый РТС — на 0,33%, до 1272,97 пункта.