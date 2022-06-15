МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром снижается по отношению к другим основным мировым валютам в рамках коррекции после непрерывного роста в течение нескольких предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов. Предсказан курс доллара на конец года

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару растёт до 1,0428 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0414 доллара, курс доллара к иене — снижается до 134,89 иены со 135,47 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 105,38 пункта.

На рынке американской валюты в среду наблюдается коррекционная динамика после роста в течение предыдущих пяти торговых сессий. Так, в ходе прошлых торгов индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые с 2002 года. Такой динамике преимущественно способствовали ожидания резкого повышения учетной ставки Федрезервом США из-за высокой инфляции.

Своё решение ФРС опубликует позднее в среду, но сейчас инвесторы в доллар начинают фиксировать прибыль, поскольку аналитики практически поголовно полагают, что регулятор значительно повысит учетную ставку.

Также на дальнейший курс евро к доллару могут повлиять данные о торговом балансе и промышленном производстве в еврозоне, которые будут опубликованы позднее в среду.