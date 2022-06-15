МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь) -5,6% -4,5% (факт)
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май) 6,8% 6,2% (факт)
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май) -2,9% 0,7% (факт)
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май) 4% 3,3% (факт)
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 6,1% 5,9% (факт)
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) 1,3% 0,7% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май) 0,4% 0,6%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май) 0,5% 0,7%
11:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/    
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель) -1,8% -2%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель) -16,4 млрд евро  
12:15 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (май) 267,3 тыс 252,6 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) 0,6% 0,8%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май) 0,6% 1,3%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (май) 2,9% 1,1%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь) -11,6 3
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (май) 0,9% 0,2%
16:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель) 2% 1,2%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель) 1,7%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти 2,025 млн барр -1,314 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,593 млн барр  
19:20 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью    
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 1% 1,5%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель) 23,1 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — СД (выборы председателя СД и др.)    