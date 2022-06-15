События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июня
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 15 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс потребительских настроений Westpac (июнь)
|-5,6%
|-4,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (май)
|6,8%
|6,2% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (май)
|-2,9%
|0,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (май)
|4%
|3,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|6,1%
|5,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|1,3%
|0,7% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,4%
|0,6%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (май)
|0,5%
|0,7%
|11:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (апрель)
|-1,8%
|-2%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (апрель)
|-16,4 млрд евро
|12:15
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (май)
|267,3 тыс
|252,6 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|0,6%
|0,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (май)
|0,6%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (май)
|2,9%
|1,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июнь)
|-11,6
|3
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|0,9%
|0,2%
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (апрель)
|2%
|1,2%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (апрель)
|1,7%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|2,025 млн барр
|-1,314 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-1,593 млн барр
|19:20
|EUR
|Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|1%
|1,5%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (апрель)
|23,1 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — СД (выборы председателя СД и др.)
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837171261.html