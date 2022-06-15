МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается, рынки ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, на евро отразились новости о Европейском центральном банке (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Предсказан курс доллара на конец года

По состоянию на 12.48 мск курс евро к доллару рос до 1,0482 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0414 доллара, курс доллара к иене снижался до 134,44 иены со 135,47 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,62%, до 104,86 пункта.

Инвесторы продолжают ждать итоги заседания Федеральной резервной системе (ФРС) США. Аналитики прогнозируют повышение ставки рефинансирования по итогам проходящего заседания на 75 базисных пунктов, до 1,5-1,75% годовых.

На ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС доллар заметно укрепился в начале недели. Так, ранее на неделе индекс доллара поднялся выше 105 пунктов впервые с 2002 года.

Евро при этом укрепляется к доллару на новостях о внеплановом заседании ЕЦБ. Ранее СМИ сообщили, что регулятор проведет специальное заседание позднее в среду, чтобы обсудить текущие рыночные условия. Центробанк на заседании 9 июня сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне.