События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июня
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 16 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-1,62 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (май)
|12,5%
|16,4%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (май)
|-0,843 трлн йен
|-2,023 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (май)
|4 тыс
|25 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (май)
|92,4 тыс
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен на жильё (кв/кв) (1кв2022)
|4,7%
|1,4%
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (май)
|3,9%
|3,8%
|10:50
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (май)
|0,9%
|0,9%
|11:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|12:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (1кв2022)
|1,5%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (июнь)
|0
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (июнь)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (июнь)
|1
|1
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (июнь)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (июнь)
|1%
|1,25%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (май)
|1,823 млн
|1,785 млн
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (май)
|-3%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (май)
|1,724 млн
|1,701 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (май)
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|229 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)
|2,6
|5,5
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июнь)
|25,5
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,2%
|20:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15-18 июн
|RUB
|25-й Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 10.06)
|591,3 млрд долл (на 03.06)
|19:40
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2022)
|3,5%
|3,5% (прогноз)
|RUB
|Россети Волга — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме, реестр для выплаты — 28.06.2022)
|0 — див-д 2020
|0,00032305 (рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Россети Северный кавказ — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме)
|RUB
|Россети Юг — ГОСА (реестр закрыт23.05.2022, в заочной форме)
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837179045.html