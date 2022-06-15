МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос по итогам торгов почти на 1,3% на позитивном внешнем фоне и новостях компаний, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжает дешеветь к иене на данных макростатистики США

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,28%, до 2318,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1280,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растёт на 44 копейки, до 57,04 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 59,58 рубля.