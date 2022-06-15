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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220615/837181387.html
Российский рынок акций повысился на 1,28% на позитивном внешнем фоне
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Российский рынок акций в среду вырос по итогам торгов почти на 1,3% на позитивном внешнем фоне и новостях компаний, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 15.06.2022
акции, рынки, экономика, новости, акции, торги, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос по итогам торгов почти на 1,3% на позитивном внешнем фоне и новостях компаний, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,28%, до 2318,96 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,58%, до 1280,38 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск растёт на 44 копейки, до 57,04 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 59,58 рубля.